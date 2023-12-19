Обычно пресс-конференции проходят утром или днём, а Владимир Зеленский же решил провести её вечером, видимо, потому, что в Вашингтоне сейчас как раз утро и американцам будет удобнее следить за ответами своего протеже онлайн, заявил Лайфу депутат Госдумы Амир Хамитов. Он отметил, что пресс-конференция украинского политика больше напоминает монолог провинившегося школьника, которого вызвали к директору за плохую успеваемость и неподобающее поведение.

"Все его речи сводятся к устному сочинению на тему: "Почему у меня ничего не получилось". "Мы не контролируем небо", "У нас нет достаточного количества вооружений"... И при этом идут разговоры о мобилизации ещё полумиллиона украинцев! Нетрудно догадаться, что при таком раскладе их просто будут использовать как пушечное мясо", — сказал Хамитов.

По словам депутата, этими словами "киевский недофюрер" публично признал свою главную и единственную стратегию — воевать до последнего украинца. Он добавил, что в условиях нехватки вооружений и отсутствия контроля неба ему остаётся только забрасывать поле боя всё новыми и новыми людьми.

Хамитов рассказал, что есть цивилизованный выход из положения — сесть за стол переговоров, как неоднократно предлагала сделать Россия. Но, по словам парламентария, Зеленский получил ещё не всю западную спонсорскую помощь и не хочет нести ответственность за свои деяния, заключил депутат.