Минобороны Британии отказалось снабжать Украину самолётами или вертолётами
Великобритания не собирается снабжать Украину самолётами или дополнительными вертолётами. Такое заявление сделал во вторник заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи, его письменный ответ опубликован на сайте британского Парламента.
"Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолёта Sea King. В настоящее время планов по передаче Украине самолётов с неподвижным крылом или дополнительных вертолётов нет", — указано в письменном ответе Хиппи на вопрос о реализованных и запланированных поставках Киеву авиатехники.
Ранее в британских СМИ заявили, что ВСУ испытывают трудности с набором новобранцев. Распределение по частям напоминает лотерею, а потенциальные военнослужащие не стремятся сразу попасть на передовую.
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