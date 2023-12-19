Минобороны Британии отказалось снабжать Украину самолётами или вертолётами

Великобритания не собирается снабжать Украину самолётами или дополнительными вертолётами. Такое заявление сделал во вторник заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи, его письменный ответ опубликован на сайте британского Парламента.

"Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолёта Sea King. В настоящее время планов по передаче Украине самолётов с неподвижным крылом или дополнительных вертолётов нет", — указано в письменном ответе Хиппи на вопрос о реализованных и запланированных поставках Киеву авиатехники.