В Тюмени третьеклассник отправил в нокаут младшего мальчика на крыльце школы

Ученик второго класса тюменской школы № 67 пострадал на крыльце учебного заведения, получив удар от третьеклассника. Как рассказал отец пострадавшего, сын катался с пандуса, затем к нему подошёл мальчик и ударил в голову так, что отправил оппонента в нокаут.

"Другой ребёнок подходит к моему ребёнку, толкает его со словами: "Ты чего, попутал?" Ещё раз толкает и просто вырубает моего ребёнка, он падает навзничь, теряется", — пояснил мужчина изданию 72.ru.

Он отметил, что в образовательном учреждении новость приняли в штыки и устроили скандал. Тюменец рассказал, что сейчас его сын плохо видит правым глазом и находится на больничном, а сам мужчина написал заявление в полицию.

В беседе с журналистами представительница школы не смогла прокомментировать инцидент. Она отметила, что сейчас идёт профилактическая работа.