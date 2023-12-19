В Тюмени третьеклассник отправил в нокаут младшего мальчика на крыльце школы
Ученик второго класса тюменской школы № 67 пострадал на крыльце учебного заведения, получив удар от третьеклассника. Как рассказал отец пострадавшего, сын катался с пандуса, затем к нему подошёл мальчик и ударил в голову так, что отправил оппонента в нокаут.
"Другой ребёнок подходит к моему ребёнку, толкает его со словами: "Ты чего, попутал?" Ещё раз толкает и просто вырубает моего ребёнка, он падает навзничь, теряется", — пояснил мужчина изданию 72.ru.
Он отметил, что в образовательном учреждении новость приняли в штыки и устроили скандал. Тюменец рассказал, что сейчас его сын плохо видит правым глазом и находится на больничном, а сам мужчина написал заявление в полицию.
В беседе с журналистами представительница школы не смогла прокомментировать инцидент. Она отметила, что сейчас идёт профилактическая работа.
Тяжёлой травмой закончилось и баловство школьников в одной из школ Санкт-Петербурга. На перемене сверстники бросили семилетнего мальчика спиной на стол, сломав ему позвоночник.
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