Игроки "Истанбулспора" досрочно покинули поле в чемпионате Турции из-за судейства
Игроки "Истанбулспора". Обложка © X / İstanbulspor A.Ş.
В Турции произошёл новый футбольный скандал. Игроки "Истанбулспора" покинули поле в ходе встречи 17-го тура с "Трабзонспором" из-за несогласия с решением арбитра.
Последней точкой стал гол игрока "Трабзонспора" Пола Онуачу на 68-й минуте, когда счёт стал 2:1 в пользу его команды. За мгновение до этого другой футболист гостей ударил соперника по лицу, однако судья не зафиксировал нарушения правил даже после просмотра VAR.
После этого президент "Истанбулспора" Эджмель Сарыалиоглу вышел на поле и увёл своих игроков.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте с избиением судьи в матче чемпионата Турции. Во время игры между "Анкарагюджю" (Анкара) и "Ризеспором" (Ризе) президент столичной команды Фарук Коджа едва не отправил рефери Халила Умута Мелера в нокаут одним ударом. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Коджа лишился поста, а также был пожизненно дисквалифицирован.