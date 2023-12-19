Игроки "Истанбулспора" досрочно покинули поле в чемпионате Турции из-за судейства

В Турции произошёл новый футбольный скандал. Игроки "Истанбулспора" покинули поле в ходе встречи 17-го тура с "Трабзонспором" из-за несогласия с решением арбитра.

Последней точкой стал гол игрока "Трабзонспора" Пола Онуачу на 68-й минуте, когда счёт стал 2:1 в пользу его команды. За мгновение до этого другой футболист гостей ударил соперника по лицу, однако судья не зафиксировал нарушения правил даже после просмотра VAR.

После этого президент "Истанбулспора" Эджмель Сарыалиоглу вышел на поле и увёл своих игроков.