Эрдоган позвонил избитому футбольному судье после резонансного матча

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с футбольным арбитром Халилом Умутом Мелером, которого избили во время матча чемпионата страны. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча с "Ризеспором". Видео © X / ANKARA KEÇİSİ / Şoreş Seven 7 / Haber Gazete

"Президент Эрдоган провёл телефонный разговор с Халилом Умутом Мелером. Он осудил инцидент и пожелал ему всего наилучшего", — рассказал глава турецкого ведомства.

Напомним, что инцидент произошёл накануне, 11 декабря, во время матча между "Анкарагюджю" (Анкара) и "Ризеспором" (Ризе). Игра завершилась жестоким избиением арбитра Халила Умута Мелера. Судейством оказался недоволен президент столичной команды Фарук Коджа, который едва не отправил рефери в нокаут одним ударом. В настоящее время футбольный арбитр намеревается завершить карьеру судьи.