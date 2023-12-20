Путин поздравил работников и ветеранов с Днём органов безопасности

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. Видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.

Путин поздравил работников и ветеранов органов безопасности. Видео © LIFE

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за чёткую и слаженную работу", — отметил глава государства.

По словам Путина, киевский режим встал на путь террористических методов при прямой поддержке зарубежных спецслужб. Среди них диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей.

Президент отметил необходимость повышенного внимания к охране государственных рубежей, в особенности тех, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. При этом российский лидер попросил оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов.

Кроме того, Путин призвал жёстко пресекать попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться во внутренние дела страны, а также нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять своё будущее.