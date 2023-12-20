Увлажняем воздух и кожу: Косметолог раскрыла секреты зимней помощи телу

Мороз, ветер и система отопления негативно воздействуют на кожу, поэтому стоит обзавестись увлажнителем воздуха и особенно внимательно следить за питьевым режимом и питанием, не пренебрегая продуктами, содержащими омега-3 жирные кислоты. О правильном уходе за кожей в зимний период РИА "ФедералПресс" рассказала косметолог Наталья Рудыка.

"Первое, с чего всегда начинаем, — это очищение. Если пользовались гелем, то сейчас стоит перейти на более мягкое средство для умывания: гель-крем, пенка, молочко, которые будут смягчать кожу", — объяснила специалист.

По её словам, зимой нужно перейти на более мягкие скрабы и в целом реже ими пользоваться. Что касается кремов — косметолог посоветовала эмоленты из аптечной серии: они гипоаллергенные и регенерируют защитный слой кожи. Из декоративной косметики зимой лучше использовать тональный крем, а не пудру, и обзавестись крем-помадой для губ.