Путина объявили геополитическим победителем 2023 года
Обозреватель WSJ Бейкер объявил Путина геополитическим победителем года
Российский лидер Владимир Путин добился наибольших геополитических успехов в 2023 году среди коллег. Так считает обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Бейкер.
Британский эксперт напомнил, что первая заслуга президента РФ заключается в усилении экономики страны, которая успешно справляется с санкциями Запада. Кроме того, решения главы государства позволили сломить контрнаступление ВСУ. Дальнейшая поддержка киевского режима оказалась под вопросом, в то время как Россия лишь укрепляет позиции.
"Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года", — подытожил Бейкер.
Ранее президент пообещал идти до конца в вопросе защиты интересов своей державы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с участниками специальной военной операции.
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