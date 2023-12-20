Российский лидер Владимир Путин добился наибольших геополитических успехов в 2023 году среди коллег. Так считает обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Бейкер.

Британский эксперт напомнил, что первая заслуга президента РФ заключается в усилении экономики страны, которая успешно справляется с санкциями Запада. Кроме того, решения главы государства позволили сломить контрнаступление ВСУ. Дальнейшая поддержка киевского режима оказалась под вопросом, в то время как Россия лишь укрепляет позиции.

"Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года", — подытожил Бейкер.