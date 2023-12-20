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19 декабря, 23:35

Путина объявили геополитическим победителем 2023 года

Обозреватель WSJ Бейкер объявил Путина геополитическим победителем года

Российский лидер Владимир Путин добился наибольших геополитических успехов в 2023 году среди коллег. Так считает обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Бейкер.

Британский эксперт напомнил, что первая заслуга президента РФ заключается в усилении экономики страны, которая успешно справляется с санкциями Запада. Кроме того, решения главы государства позволили сломить контрнаступление ВСУ. Дальнейшая поддержка киевского режима оказалась под вопросом, в то время как Россия лишь укрепляет позиции.

"Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года", — подытожил Бейкер.

Журнал Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

Журнал Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

Ранее президент пообещал идти до конца в вопросе защиты интересов своей державы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с участниками специальной военной операции.

Обложка ©

Getty Images

Илья Пушкарев
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