В Москве задержали депортированную из ОАЭ россиянку за кражу 32 млн рублей
Объединённые Арабские Эмираты депортировали в Москву россиянку Марию Кошелеву, которая скрывалась за границей после хищения 32 миллионов рублей. Злоумышленницу задержали в Домодедово. Такую информацию озвучила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам генерал-майора полиции, преступница была объявлена в международный розыск и задержана на территории ОАЭ. Местные правоохранители решили, что Кошелева должна предстать перед законом, и отправили её в Россию.
"Задержана депортированная из Объединённых Арабских Эмиратов гражданка Российской Федерации Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении принадлежащих юридическим лицам денежных средств в размере более 32 миллионов рублей", — добавила Волк.
А ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье воры украли из магазина DNS технику на 1 миллион рублей. Двое неизвестных взломали рольставни и металлические решётки магазина, после чего им удалось попасть внутрь.
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