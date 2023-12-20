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19 декабря, 23:58

В Москве задержали депортированную из ОАЭ россиянку за кражу 32 млн рублей

Объединённые Арабские Эмираты депортировали в Москву россиянку Марию Кошелеву, которая скрывалась за границей после хищения 32 миллионов рублей. Злоумышленницу задержали в Домодедово. Такую информацию озвучила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам генерал-майора полиции, преступница была объявлена в международный розыск и задержана на территории ОАЭ. Местные правоохранители решили, что Кошелева должна предстать перед законом, и отправили её в Россию.

"Задержана депортированная из Объединённых Арабских Эмиратов гражданка Российской Федерации Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении принадлежащих юридическим лицам денежных средств в размере более 32 миллионов рублей", — добавила Волк.

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Илья Пушкарев
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