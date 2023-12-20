Задержан мужчина, осквернивший ханукию в центре Киева

В центре Киева был осквернён иудейский подсвечник (ханукия), используемый во время Хануки. Об этом рассказали местные полицейские в социальных сетях.

Информация о правонарушении была получена из Интернета — в ходе мониторинга соцсетей. Стражи порядка установили личность злоумышленника. Житель Киевской области уже задержан, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.