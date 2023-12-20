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20 декабря, 00:13

Задержан мужчина, осквернивший ханукию в центре Киева

В центре Киева был осквернён иудейский подсвечник (ханукия), используемый во время Хануки. Об этом рассказали местные полицейские в социальных сетях.

Информация о правонарушении была получена из Интернета — в ходе мониторинга соцсетей. Стражи порядка установили личность злоумышленника. Житель Киевской области уже задержан, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору

В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору

А ранее в польском парламенте правый депутат Гжегож Браун с помощью огнетушителя погасил менору с ханукальными свечами. После этого маршал (спикер) польского Сейма Шимон Головня отстранил Брауна от заседания и попросил его уйти из парламента.

Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Лариса Сафронова
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