Путин заявил, что Украина открыто встала на путь государственного терроризма

Украина открыто встала на путь государственного терроризма. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

"Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма", — заявил глава российского государства, отметив среди прочего диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей.

В связи с этим Путин указал необходимость усиления на всех направлениях антитеррористической работы, использования широкого комплекса технических и оперативных возможностей спецслужб, а также активного взаимодействия с Министерством обороны и другими государственными структурами.