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19 декабря, 23:44

Путин заявил, что Украина открыто встала на путь государственного терроризма

Украина открыто встала на путь государственного терроризма. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

"Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма", — заявил глава российского государства, отметив среди прочего диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей.

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В связи с этим Путин указал необходимость усиления на всех направлениях антитеррористической работы, использования широкого комплекса технических и оперативных возможностей спецслужб, а также активного взаимодействия с Министерством обороны и другими государственными структурами.

Ранее Владимир Путин признал, что Запад "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года. Наша страна была вынуждена пойти на ответные действия из-за его агрессивной позиции, указал президент.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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