Путин: Запад "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
Запад в каком-то смысле "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Они [Запад] не пошли на это [реализацию "Минска-2"], они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году. <…> Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить", — рассказал глава Российского государства.
Между тем западные политики с удовольствием наблюдали за всем происходящим из-за океана. Именно в этом смысле они Россию и переиграли, указал Путин, а также отметил, что наша страна была вынуждена пойти на ответные действия из-за их агрессивной позиции.
Также в ходе выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства президент отметил, что Запад после распада Советского Союза начал работать с пятой колонной над задачей разложения России. Кроме того, глава государства уличил европейских политиков во вранье из-за расширения НАТО на восток.
Kremlin.ru