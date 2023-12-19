Путин: Запад "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года

Запад в каком-то смысле "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Они [Запад] не пошли на это [реализацию "Минска-2"], они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году. <…> Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить", — рассказал глава Российского государства.