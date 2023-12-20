Путин поручил создать в Сочи национальный центр подготовки сборных РФ по футболу

Президент РФ Владимир Путин распорядился передать участки в селе Весёлое под Сочи Российскому футбольному союзу. В дальнейшем там будет построен национальный центр подготовки сборных страны по футболу, сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Эту задачу глава государства поручил Правительству РФ и Администрации Краснодарского края. После передачи земли они также должны "оказать необходимое содействие в создании такого центра". Первый доклад о проделанной работе губернатору региона Вениамину Кондратьеву и премьеру Михаилу Мишустину придётся представить 30 апреля.

Без внимания Путин не оставил также Урал и Дальний Восток. По поручению президента в Свердловской области будет построен центр подготовки биатлонистов и конькобежцев, а во Владивостоке — тренировочные базы для боксёров, теннисистов и пловцов.