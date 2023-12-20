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20 декабря, 03:22

Япония стала экспортировать из РФ больше газа, но меньше каменного угля

Минфин Японии заявил о росте поставок в ноябре из России газа, рыбы и зерновых

Минфин Японии опубликовал статистический отчёт по импорту и экспорту за ноябрь. Документ гласит, что Страна восходящего солнца стала закупать у России на 46,9% больше сжиженного газа, чем год назад. Объёмы поставок каменного угля, напротив, сократились на 67,1%.

Ещё положительная динамика по сравнению с ноябрём 2022-го замечена в импорте рыбы (18,3%) и зерновых (34,3%). А вот цветные металлы Япония стала покупать гораздо реже. В прошлом году Россия продала островному соседу на 86,2% больше руд, чем в этом.

Суммарный же объём импорта в ноябре 2023-го достиг 668,1 миллиона долларов. В прошлом году этот показатель равнялся 841 миллиону.

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Напомним, что Страна восходящего солнца присоединилась к антироссийским санкциям Запада. А недавно Токио ввёл новые ограничения в отношении 57 компаний из РФ, запретив импорт непромышленных алмазов.

Обложка ©

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Илья Пушкарев
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