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20 декабря, 04:40

В Сенате США заявили о надежде принять меры помощи Украине в начале 2024 года

Соглашение, позволяющее выделить помощь Украине и ужесточить контроль на южной границе США, будет достигнуто в начале 2024 года. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера и Митча Макконнелла.

Сенаторы ещё прорабатывают оставшиеся вопросы, но уже есть "воодушевляющие успехи" в переговорах. По словам Шумера и Макконнелла, они не оставят без ответа вызовы в такой серьёзной сфере, как национальная безопасность.

"Трудные вопросы остаются, но мы привержены удовлетворению нужд, касающихся южной границы и помощи союзникам и партнёрам в противодействии серьёзным угрозам в Израиле, на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе", — говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что американские сенаторы далеки от согласования сделки, предусматривающей ужесточение миграционной политики в обмен на поддержку Белого дома в вопросе выделения Украине новых пакетов помощи. Очередной раунд обсуждений прошёл в воскресенье в офисе лидера демократов в Сенате Чака Шумера, и встреча завершилась безрезультатно.

Обложка ©

Flickr / USCapitol

Лариса Сафронова
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