В Сенате США заявили о надежде принять меры помощи Украине в начале 2024 года

Соглашение, позволяющее выделить помощь Украине и ужесточить контроль на южной границе США, будет достигнуто в начале 2024 года. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера и Митча Макконнелла.

Сенаторы ещё прорабатывают оставшиеся вопросы, но уже есть "воодушевляющие успехи" в переговорах. По словам Шумера и Макконнелла, они не оставят без ответа вызовы в такой серьёзной сфере, как национальная безопасность.

"Трудные вопросы остаются, но мы привержены удовлетворению нужд, касающихся южной границы и помощи союзникам и партнёрам в противодействии серьёзным угрозам в Израиле, на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе", — говорится в документе.