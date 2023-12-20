Зеленский: Киев будет оценивать помощь от Берлина не по словам, а по поступкам

Киев при оценке эффективности поддержки со стороны Берлина будет в первую очередь руководствоваться реальными поступками ФРГ, а не словами немецких политиков. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания Der Spiegel.

Корреспондент поинтересовался, верит ли политик в обещания Олафа Шольца о готовности "до конца" помогать Украине. Зеленский напомнил, что Германия благодаря канцлеру стала второй страной по уровню поддержки после США. Европейская республика помогала Киеву деньгами, оружием и всем остальным.

"Я хочу поблагодарить немецкое общество и его (Шольца. — Прим. Лайфа) за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить всё-таки по шагам людей, а не только по словам", — подчеркнул политик.