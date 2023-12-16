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16 декабря, 11:45

Зеленский шокировал лидеров ЕС, заявив, что деньги не главное для Киева

FT: Зеленский заявил лидерам ЕС, что начало переговоров о членстве важнее помощи

Владимир Зеленский в разговоре с лидерами стран Евросоюза заявил, что начало переговоров о членстве Украины в ЕС для него приоритетнее, чем дополнительное финансирование. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

"Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в союзе, чем согласие на финансирование", — говорится в материале.

По данным агентства Bloomberg, Зеленский также попросил дать сигнал, что Европа "не бросает" Украину.

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Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС на саммите в Брюсселе решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз. В Кремле отметили, что ни Украина, ни Молдавия не соответствуют жёстким критериям вступления в ЕС, а президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в скором принятии Незалежной в сообщество.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Никита Никонов
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