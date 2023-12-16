Зеленский шокировал лидеров ЕС, заявив, что деньги не главное для Киева

Владимир Зеленский в разговоре с лидерами стран Евросоюза заявил, что начало переговоров о членстве Украины в ЕС для него приоритетнее, чем дополнительное финансирование. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

"Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в союзе, чем согласие на финансирование", — говорится в материале.