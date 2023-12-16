Зеленский шокировал лидеров ЕС, заявив, что деньги не главное для Киева
FT: Зеленский заявил лидерам ЕС, что начало переговоров о членстве важнее помощи
Владимир Зеленский в разговоре с лидерами стран Евросоюза заявил, что начало переговоров о членстве Украины в ЕС для него приоритетнее, чем дополнительное финансирование. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в союзе, чем согласие на финансирование", — говорится в материале.
По данным агентства Bloomberg, Зеленский также попросил дать сигнал, что Европа "не бросает" Украину.
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС на саммите в Брюсселе решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз. В Кремле отметили, что ни Украина, ни Молдавия не соответствуют жёстким критериям вступления в ЕС, а президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в скором принятии Незалежной в сообщество.
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