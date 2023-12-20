"Вгоняет в ступор": На Украине забили тревогу из-за приближающейся энергетической катастрофы

Оценки состояния украинского энергорынка вызывают тревогу, заявил первый замглавы Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Он привёл в пример мнения на этот счёт в контексте прошедшей пресс-конференции Владимира Зеленского и "успехов" в евроинтеграции.

Так, парламентарий указал на слова энергетика Юрия Саквы, по мнению которого энергорынок Незалежной вот уже пятый год катится в сторону "неконтролируемого финансового хаоса", что в перспективе может разрушить "технологический процесс". Комментируя это, Кучеренко назвал "достаточно отрицательной" и тревожной данную оценку, сыронизировав над "победными реляциями" касательно "огромных успехов" профильных реформ, о чём говорят европейские и украинские чиновники.

"Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор", — написал политик в одной из социальных сетей.

Причём ровно та же ситуация, подчеркнул депутат, наблюдается и в других сферах. Он призвал граждан подумать над тем, сознательно ли Украину доводят до этого.