Регион

Уведомления отключены

20 декабря, 09:01

В Госдуме считают, что ЕС не протянет и года из-за санкций против России

Депутат Шеремет: Евросоюз разрушает своё благополучие, вводя санкции против РФ

Евросоюз продолжает разрушать своё благополучие из-за введения санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Евросоюз, вводя под давлением извне санкции против России, настойчиво продолжает разрушать всё благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан. Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют своё лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан, приближая ЕС к гибели", — рассказал в беседе с РИА "Новости" депутат.

По его словам, Евросоюз не сможет "протянуть и года" в таком "негативном и упадническом" режиме. Шеремет считает, что при нынешнем состоянии объединения другим странам опасно вступать в ЕС. Депутат счёл, что новый пакет антироссийских санкций лишь ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза.

Россия ответила на 12-й пакет санкций ЕС

Россия ответила на 12-й пакет санкций ЕС

Ранее Лайф писал, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В частности, новый пакет включает запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ, а также изделий из алюминия, в том числе проволоки, фольги, труб, запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI

Ян Поланин
  • Новости
  • Госдума
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Михаил Шеремет (депутат)
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров