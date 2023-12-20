Евросоюз продолжает разрушать своё благополучие из-за введения санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Евросоюз, вводя под давлением извне санкции против России, настойчиво продолжает разрушать всё благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан. Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют своё лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан, приближая ЕС к гибели", — рассказал в беседе с РИА "Новости" депутат.

По его словам, Евросоюз не сможет "протянуть и года" в таком "негативном и упадническом" режиме. Шеремет считает, что при нынешнем состоянии объединения другим странам опасно вступать в ЕС. Депутат счёл, что новый пакет антироссийских санкций лишь ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза.