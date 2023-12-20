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Отель "Добрыня" под Ростовом закрылся после скандала с участниками СВО

Don Mash: В Ростовской области закрылся отель, где отказали в заселении военным

20 декабря, 08:46
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<p>Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/shallow-focus-shot-of-a-young-soldier-holding-a-bible-in-a-field_11354014.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wirestock / freepik</a></p>

Фото © wirestock / freepik

В Ростовской области после скандала с отказом бойцам СВО в заселении закрылся отель "Добрыня". По данным телеграм-канала Don Mash, упоминание гостиницы внезапно пропало из всех агрегаторов, а на телефонные звонки также никто не отвечает.

Инцидент, о котором стало известно журналистам, произошёл 18 декабря. Трое участников специальной военной операции планировали провести в отеле всего одну ночь — последнюю перед окончанием отпуска, но администратор заявила, что в гостинице "не обслуживают военных". Мотивация была такая: якобы такие постояльцы "плохо себя ведут", не соблюдают правила пребывания, мусорят и курят в номерах.

А вот глава администрации приграничного Миллеровского района Олег Коваленко озвучил другую версию произошедшего. По его словам, военных не заселили в "Добрыню" из-за отсутствия подходящих номеров. По его словам, бронь по телефону оформляла женщина, а вместо неё прибыли трое мужчин.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Южно-Сахалинске участников специальной военной операции, которые решили отметить получение наград в баре, не пустили в заведение. Более того, сотрудники охраны обстреляли бойцов из газового пистолета и распылили в их сторону перцовый баллончик.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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