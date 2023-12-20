Отель "Добрыня" под Ростовом закрылся после скандала с участниками СВО Don Mash: В Ростовской области закрылся отель, где отказали в заселении военным 20 декабря, 08:46 7951 7951 Фото © wirestock / freepik

В Ростовской области после скандала с отказом бойцам СВО в заселении закрылся отель "Добрыня". По данным телеграм-канала Don Mash, упоминание гостиницы внезапно пропало из всех агрегаторов, а на телефонные звонки также никто не отвечает.

Инцидент, о котором стало известно журналистам, произошёл 18 декабря. Трое участников специальной военной операции планировали провести в отеле всего одну ночь — последнюю перед окончанием отпуска, но администратор заявила, что в гостинице "не обслуживают военных". Мотивация была такая: якобы такие постояльцы "плохо себя ведут", не соблюдают правила пребывания, мусорят и курят в номерах.

А вот глава администрации приграничного Миллеровского района Олег Коваленко озвучил другую версию произошедшего. По его словам, военных не заселили в "Добрыню" из-за отсутствия подходящих номеров. По его словам, бронь по телефону оформляла женщина, а вместо неё прибыли трое мужчин.

Ранее Лайф рассказывал, как в Южно-Сахалинске участников специальной военной операции, которые решили отметить получение наград в баре, не пустили в заведение. Более того, сотрудники охраны обстреляли бойцов из газового пистолета и распылили в их сторону перцовый баллончик.

Авторы Марина Калегина