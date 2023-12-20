Приставы забрали у россиянина более 200 игрушечных роботов из-за долгов

В Перми у мужчины, который задолжал около двух миллионов рублей по коммунальным платежам и кредитам, арестовали более 200 игрушечных роботов. Об этом сообщает региональное управление судебных приставов.

"Должник является основателем музея игрушек-роботов. Работником органа принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста данного имущества, которое предварительно оценили в 155 тысяч рублей", — указано в сообщении.

Отмечается, что судебные приставы предупреждали жителя Перми о необходимости погасить долг, однако он не прислушался. ФССП также наложила на квартиру мужчины запрет регистрационных действий.

Игрушки переданы на ответственное хранение. После оплаты задолженности коллекционер сможет вернуть их.