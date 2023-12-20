Приставы забрали у россиянина более 200 игрушечных роботов из-за долгов
В Перми приставы забрали у мужчины 236 игрушечных роботов за долги по кредитам
В Перми у мужчины, который задолжал около двух миллионов рублей по коммунальным платежам и кредитам, арестовали более 200 игрушечных роботов. Об этом сообщает региональное управление судебных приставов.
"Должник является основателем музея игрушек-роботов. Работником органа принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста данного имущества, которое предварительно оценили в 155 тысяч рублей", — указано в сообщении.
Отмечается, что судебные приставы предупреждали жителя Перми о необходимости погасить долг, однако он не прислушался. ФССП также наложила на квартиру мужчины запрет регистрационных действий.
Игрушки переданы на ответственное хранение. После оплаты задолженности коллекционер сможет вернуть их.
А ранее Лайф писал, что в Самаре мужчина несколько раз менял фамилию, чтобы избежать уплаты алиментов. По этой причине его не могли найти судебные приставы. Когда должника задержали, его отправили на обязательные работы, после чего ему всё же пришлось начать платить алименты.
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