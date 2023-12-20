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20 декабря, 09:09

Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме

В аэропорту Волгограда отменили введённые утром ограничения

Международный аэропорт в Волгограде вернулся к работе в обычном режиме, все введённые ранее ограничения сняты. Об этом сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

"На данный момент прилёты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Как писал ранее Лайф, утром в среду, 20 декабря, аэропорт Волгограда не принимал и не отправлял рейсы. Одному из самолётов, летевших из Москвы, пришлось уйти на запасной аэродром в Саратове.

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VK / Международный аэропорт Волгоград

Наталья Исакова
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