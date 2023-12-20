Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме

Международный аэропорт в Волгограде вернулся к работе в обычном режиме, все введённые ранее ограничения сняты. Об этом сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

"На данный момент прилёты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", — сказала она в беседе с РИА "Новости".