Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов
Международный аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, пишет SHOT. Причины не уточняются.
Тем временем рейс "Победы" из Москвы перенаправили в Саратов, а самолёт авиакомпании "Сибирь" прилетит из столицы с задержкой: в 13:40 вместо 10:35.
Напомним, вчера несколько московских аэропортов временно приостановили работу. По данным Лайфа, там вводили план "Ковёр", предусмотренный для случаев обнаружения в небе неопознанных объектов. Все следовавшие в них самолёты были направлены в Шереметьево. Уже в 14:00 ограничения сняли.
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