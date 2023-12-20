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20 декабря, 07:02

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов

Международный аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, пишет SHOT. Причины не уточняются.

Тем временем рейс "Победы" из Москвы перенаправили в Саратов, а самолёт авиакомпании "Сибирь" прилетит из столицы с задержкой: в 13:40 вместо 10:35.

Во Внуково подтвердили временное ограничение на посадку и вылет рейсов

Во Внуково подтвердили временное ограничение на посадку и вылет рейсов

Напомним, вчера несколько московских аэропортов временно приостановили работу. По данным Лайфа, там вводили план "Ковёр", предусмотренный для случаев обнаружения в небе неопознанных объектов. Все следовавшие в них самолёты были направлены в Шереметьево. Уже в 14:00 ограничения сняли.

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Airportvolgograd.ru

Матвей Константинов
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