Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов

Международный аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, пишет SHOT . Причины не уточняются.

Тем временем рейс "Победы" из Москвы перенаправили в Саратов, а самолёт авиакомпании "Сибирь" прилетит из столицы с задержкой: в 13:40 вместо 10:35.