Регион

Уведомления отключены

20 декабря, 09:57

В Кремле оценили риск влияния роста заболеваемости гриппом на выборы президента

Песков: Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на выборы президента

Сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на проведение выборов президента 15–17 марта следующего года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какое-то влияние на выборы — не думаю, что об этом может идти речь. Если вы помните, у нас выборы и во время ковида проводились — и ничего", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Также представитель Кремля призвал не относиться к сезону простуд как "к неожиданному снегу в декабре". Это особенность нашего климата, напомнил пресс-секретарь президента.

В Москве к Новому году ожидается выход на плато по ковиду и ОРВИ

В Москве к Новому году ожидается выход на плато по ковиду и ОРВИ

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ нет необходимости вводить ограничения из-за коронавируса. Вместе с тем она напомнила, что главные "пандемийные правила" — ношение масок и мытьё рук — всё ещё работают.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Andrey Pronin

Александр Юнашев
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров