В Кремле оценили риск влияния роста заболеваемости гриппом на выборы президента

Сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на проведение выборов президента 15–17 марта следующего года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какое-то влияние на выборы — не думаю, что об этом может идти речь. Если вы помните, у нас выборы и во время ковида проводились — и ничего", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Также представитель Кремля призвал не относиться к сезону простуд как "к неожиданному снегу в декабре". Это особенность нашего климата, напомнил пресс-секретарь президента.