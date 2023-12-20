В Кремле оценили риск влияния роста заболеваемости гриппом на выборы президента
Песков: Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на выборы президента
Сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на проведение выборов президента 15–17 марта следующего года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Какое-то влияние на выборы — не думаю, что об этом может идти речь. Если вы помните, у нас выборы и во время ковида проводились — и ничего", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Также представитель Кремля призвал не относиться к сезону простуд как "к неожиданному снегу в декабре". Это особенность нашего климата, напомнил пресс-секретарь президента.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ нет необходимости вводить ограничения из-за коронавируса. Вместе с тем она напомнила, что главные "пандемийные правила" — ношение масок и мытьё рук — всё ещё работают.
ТАСС / Zuma / Andrey Pronin