Песков: Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в прошедшие выходные встретились в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он [Назарбаев] действительно был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом", — сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков пролил свет на грядущий визит Владимира Путина в Турцию. По его словам, точных дат пока нет, однако поездка находится на повестке дня.
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ТАСС / POOL / Евгений Биятов