Песков: Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в прошедшие выходные встретились в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Назарбаев] действительно был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом", — сказал представитель Кремля.