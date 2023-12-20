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20 декабря, 09:59

Песков: Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в прошедшие выходные встретились в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Назарбаев] действительно был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков пролил свет на грядущий визит Владимира Путина в Турцию. По его словам, точных дат пока нет, однако поездка находится на повестке дня.

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ТАСС / POOL / Евгений Биятов

Александр Юнашев
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