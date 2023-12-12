Назарбаев: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил на заседании "Астана клуба", что человечество стоит на пороге ядерной катастрофы. Он отметил, что предлагал создать объединение, которое защитит мир.

"Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно", — сказал Назарбаев, сообщили в пресс-службе.