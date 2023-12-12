Назарбаев: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Обложка © ТАСС / Турар Казангапов
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил на заседании "Астана клуба", что человечество стоит на пороге ядерной катастрофы. Он отметил, что предлагал создать объединение, которое защитит мир.
"Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно", — сказал Назарбаев, сообщили в пресс-службе.
Экс-президент Казахстана отметил, что в 2019 году предлагал создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.
А ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что политика западных государств на обострение конфликта с Россией чревата столкновением ядерных держав. По его словам, Вашингтон и НАТО всё ещё надеются на то, что смогут подорвать безопасность России и "лишить нас воли к сопротивлению". В Кремле согласились с предупреждением Шойгу о повышенной угрозе ядерной войны с США.