За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-24 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой Народной Республике сбит вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, было перехвачено пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и уничтожено 32 беспилотника в районе Новой Маячки Херсонской области, Старомихайловки, Спорного, Красногоровки, Марьинки Донецкой Народной Республики, Белогоровки и посёлка Нырково Луганской Народной Республики.