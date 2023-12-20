Российские силы ПВО за сутки сбили Ми-24 и более 30 беспилотников ВСУ
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-24 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой Народной Республике сбит вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, было перехвачено пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и уничтожено 32 беспилотника в районе Новой Маячки Херсонской области, Старомихайловки, Спорного, Красногоровки, Марьинки Донецкой Народной Республики, Белогоровки и посёлка Нырково Луганской Народной Республики.
Ранее президент России Владимир Путин назвал лучшими в мире российские системы ПВО "Панцирь", "Бук", а также ЗРС С-300 и ЗРС С-400. Однако он подчеркнул, что эта техника требует совершенствования.
Vk / Минобороны России