Онищенко рассказал, какую колбасу можно добавить к новогоднему столу

Любую качественную колбасу можно включить в новогоднее меню. Она вполне допустима за праздничным столом. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Раз колбаса разрешена, значит, она безопасна, поэтому любую качественную колбасу, к которой вы привыкли, которую вы любите, можно съесть в меру. Не надо шарахаться от колбасы", — заявил академик на пресс-конференции.

При этом, по его словам, важно употреблять этот мясной продукт в меру. Онищенко предупредил, что колбасу следует хранить правильно, а также не есть её по истечении срока годности.