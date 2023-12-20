Онищенко рассказал, какую колбасу можно добавить к новогоднему столу
Онищенко: Любую качественную колбасу можно добавить к новогоднему столу
Любую качественную колбасу можно включить в новогоднее меню. Она вполне допустима за праздничным столом. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Раз колбаса разрешена, значит, она безопасна, поэтому любую качественную колбасу, к которой вы привыкли, которую вы любите, можно съесть в меру. Не надо шарахаться от колбасы", — заявил академик на пресс-конференции.
При этом, по его словам, важно употреблять этот мясной продукт в меру. Онищенко предупредил, что колбасу следует хранить правильно, а также не есть её по истечении срока годности.
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