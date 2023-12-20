Путин заявил, что Россия является одним из лидеров мирового большинства

Россия является одним из лидеров мирового большинства, заявил глава государства Владимир Путин, выступая в среду, 20 декабря, на заседании Совета законодателей. Президент подчеркнул, что в укреплении авторитета нашей страны есть вклад парламентской дипломатии.

Путин принимает участие в торжественном заседании Совета законодателей, посвящённом 30-летию Федерального собрания РФ. Видео Telegram / Кремль. Новости

"И в 1990-х годах, и уже в XXI веке представители Совфеда, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны", — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что благодаря усилиям парламентской дипломатии проделана активная работа и по продвижению суверенного курса нашей страны. Путин добавил, что Россия также является одним из лидеров объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира.