Путин заявил, что Россия является одним из лидеров мирового большинства
Путин: РФ — один из лидеров мирового большинства, в этом есть заслуга парламента
Россия является одним из лидеров мирового большинства, заявил глава государства Владимир Путин, выступая в среду, 20 декабря, на заседании Совета законодателей. Президент подчеркнул, что в укреплении авторитета нашей страны есть вклад парламентской дипломатии.
Путин принимает участие в торжественном заседании Совета законодателей, посвящённом 30-летию Федерального собрания РФ. Видео Telegram / Кремль. Новости
"И в 1990-х годах, и уже в XXI веке представители Совфеда, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны", — сказал Путин.
Кроме того, российский лидер отметил, что благодаря усилиям парламентской дипломатии проделана активная работа и по продвижению суверенного курса нашей страны. Путин добавил, что Россия также является одним из лидеров объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира.
А накануне Путин, выступая на коллегии Минобороны, заявил, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились. Кроме того, глава государства заверил, что наша страна не собирается отказываться от целей специальной военной операции.
Kremlin.ru