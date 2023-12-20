"Пришли ради людей": Путин похвалил парламентариев из новых регионов России
Путин: Парламентарии в новых регионах России являются крепкими и надёжными
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей похвалил парламентариев из новых регионов страны. Во время встречи он указал на присутствие руководителей законодательных органов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Зал приветствовал их аплодисментами.
"Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надёжные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти — ради людей", — отметил президент РФ.
Ранее Путин заявлял, что парламентаризм в России взял начало из вече Древней Руси. Соответствующее заявление президент РФ сделал во время встречи с лидерами фракций Госдумы.