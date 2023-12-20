"Пришли ради людей": Путин похвалил парламентариев из новых регионов России

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей похвалил парламентариев из новых регионов страны. Во время встречи он указал на присутствие руководителей законодательных органов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Зал приветствовал их аплодисментами.

"Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надёжные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти — ради людей", — отметил президент РФ.