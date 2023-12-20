Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что парламентская рабочая группа по вопросам специальной военной операции должна продолжать активную работу. С соответствующим призывом глава государства выступил на Совете законодателей.

"Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что в состав рабочей группы входят депутаты всех фракций Госдумы, сенаторы, представители Минобороны РФ, военкоры. Путин добавил, что регулярно получает от коллег доклады и содержательные предложения. Многие из них, касающиеся социальной и правовой защиты участников и ветеранов боевых действий, уже обрели силу закона.