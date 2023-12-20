Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что парламентская рабочая группа по вопросам специальной военной операции должна продолжать активную работу. С соответствующим призывом глава государства выступил на Совете законодателей.
"Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции", — сказал президент.
Глава государства напомнил, что в состав рабочей группы входят депутаты всех фракций Госдумы, сенаторы, представители Минобороны РФ, военкоры. Путин добавил, что регулярно получает от коллег доклады и содержательные предложения. Многие из них, касающиеся социальной и правовой защиты участников и ветеранов боевых действий, уже обрели силу закона.
Ранее Лайф писал, что рабочая группа по СВО предложила для добровольцев несколько льгот контрактников. Так, глава группы Андрей Турчак отметил, что необходимо распространить на них единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, а также льготы по налогу на имущество.
ТАСС / Михаил Климентьев