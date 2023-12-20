Зюганов объяснил, почему нужно "отсалютовать" Новый год, и напомнил о словах Жукова

Решения об отмене новогодних салютов необходимо принимать исходя из обстановки в конкретном регионе, однако сам по себе фейерверк не помешает празднику. Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее стало известно, что свыше 20 российских регионов, среди которых не только граничащие с Украиной субъекты, но и Мурманская, Архангельская, Калининградская области, Башкирия отменили новогодние залпы. В Москве и Санкт-Петербурге таких решений пока не принимали.

Зюганов подчеркнул, что "отменить" Новый год невозможно так же, как и восход солнца. Он заметил, что все возлагают на этот праздник большие надежды.

"Во время Великой Отечественной войны в 1943 году был коренной перелом, когда спасли тысячи голодавших ленинградцев, потом сражались за Сталинград и переломили хребет фашистскому зверю на Орловско-Курской дуге. После этого Сталин подписал приказ о городах первого салюта. Салют в честь Орла и Белгорода звучал на всю страну в разгар войны", — напомнил лидер КПРФ в беседе с НСН.

По его словам, советский маршал Георгий Жуков считал, что салют в честь освобождения этих двух городов от немецко-фашистских захватчиков стал одним из главных событий, которые повлияли на настрой людей в ходе Второй мировой войны. Зюганов подчеркнул, что не видит сложностей с тем, чтобы "отсалютовать" Новый год, ведь у ВС РФ есть серьёзные подвижки на фронте.