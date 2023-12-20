Зюганов объяснил, почему нужно "отсалютовать" Новый год, и напомнил о словах Жукова
Зюганов призвал обязательно провести в Москве новогодний салют
Решения об отмене новогодних салютов необходимо принимать исходя из обстановки в конкретном регионе, однако сам по себе фейерверк не помешает празднику. Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее стало известно, что свыше 20 российских регионов, среди которых не только граничащие с Украиной субъекты, но и Мурманская, Архангельская, Калининградская области, Башкирия отменили новогодние залпы. В Москве и Санкт-Петербурге таких решений пока не принимали.
Зюганов подчеркнул, что "отменить" Новый год невозможно так же, как и восход солнца. Он заметил, что все возлагают на этот праздник большие надежды.
"Во время Великой Отечественной войны в 1943 году был коренной перелом, когда спасли тысячи голодавших ленинградцев, потом сражались за Сталинград и переломили хребет фашистскому зверю на Орловско-Курской дуге. После этого Сталин подписал приказ о городах первого салюта. Салют в честь Орла и Белгорода звучал на всю страну в разгар войны", — напомнил лидер КПРФ в беседе с НСН.
По его словам, советский маршал Георгий Жуков считал, что салют в честь освобождения этих двух городов от немецко-фашистских захватчиков стал одним из главных событий, которые повлияли на настрой людей в ходе Второй мировой войны. Зюганов подчеркнул, что не видит сложностей с тем, чтобы "отсалютовать" Новый год, ведь у ВС РФ есть серьёзные подвижки на фронте.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей региона не использовать фейерверки во время Нового года. По его словам, после окончания специальной военной операции (СВО) можно будет встречать праздник так, как привыкли.
LIFE / Павел Баранов