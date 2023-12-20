Президент России Владимир Путин поздравил депутатов и сенаторов с 30-летием Федерального собрания РФ. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Совета законодателей РФ, приуроченного к этой торжественной дате.

"Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной думы, с этим событием, с 30-летием Федерального собрания Российской Федерации", — сказал он.