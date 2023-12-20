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Регион
Опубликовано 20 декабря 2023, 16:40

Путин поздравил депутатов и сенаторов с 30-летием Федерального собрания

Президент России Владимир Путин поздравил депутатов и сенаторов с 30-летием Федерального собрания РФ. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Совета законодателей РФ, приуроченного к этой торжественной дате.

"Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной думы, с этим событием, с 30-летием Федерального собрания Российской Федерации", — сказал он.

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Ранее Владимир Путин похвалил представителей новых регионов, приехавших на заседание Совета законодателей. Он отметил, что работать там непросто и небезопасно, однако они знают, что делают это ради людей.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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