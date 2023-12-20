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Попавший под обстрел Охлобыстин отделался трещиной в ребре

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Попавший под обстрел Охлобыстин отделался трещиной в ребре

Музыкант Аким Апачев: Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре

20 декабря, 14:18
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

У актёра и общественного деятеля Ивана Охлобыстина диагностировали трещину в ребре после обстрела, под который он попал во время поездки в Донбасc. О состоянии звезды "Интернов" и горячего сторонника проведения специальной военной операции рассказал в своём телеграм-канале рэп-музыкант Аким Апачев.

"Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава богу", — сообщил он.

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Ранее стало известно, что Иван Охлобыстин попал под обстрел во время доставки гуманитарной помощи. Как сообщила его дочь Евдокия, актёр "словил пулю", но его спас бронежилет. Сам Охлобыстин пока не выходил на связь и не комментировал произошедшее.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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