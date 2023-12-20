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20 декабря, 14:38

Москвичка устроила перекур на окне 13-го этажа и побила спасателей, которые вмешались

В Москве спасли женщину, которая 40 минут простояла на окне 13-го этажа

В Москве спасли женщину, которая 40 минут курила прямо на окне 13-го этажа. Но она оказалась этому не совсем рада и избила спасателей.

По данным SHOT, жительница многоэтажки на Люблинской улице решила устроить перекур прямо на подоконнике квартиры и чуть не упала вниз с 13-го этажа. Неравнодушные соседи вовремя вызвали спасателей, которые сняли и затащили женщину обратно в квартиру.

В Москве спасли женщину, которая 40 минут простояла на окне 13-го этажа. Видео © SHOT

Своих спасителей женщина отблагодарила своеобразно: вышла с ними на улицу и избила палками. К счастью, никому сильно не досталось.

Чипсы едва не отправили на тот свет геймера из Москвы, но рядом оказался бывший спасатель
Чипсы едва не отправили на тот свет геймера из Москвы, но рядом оказался бывший спасатель

А ранее в Северной столице спасли петербурженку, рухнувшую в ледяные воды Фонтанки. По словам очевидцев, женщина была жива, но находилась без сознания.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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