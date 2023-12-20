Москвичка устроила перекур на окне 13-го этажа и побила спасателей, которые вмешались

В Москве спасли женщину, которая 40 минут курила прямо на окне 13-го этажа. Но она оказалась этому не совсем рада и избила спасателей.

По данным SHOT, жительница многоэтажки на Люблинской улице решила устроить перекур прямо на подоконнике квартиры и чуть не упала вниз с 13-го этажа. Неравнодушные соседи вовремя вызвали спасателей, которые сняли и затащили женщину обратно в квартиру.

В Москве спасли женщину, которая 40 минут простояла на окне 13-го этажа. Видео © SHOT

Своих спасителей женщина отблагодарила своеобразно: вышла с ними на улицу и избила палками. К счастью, никому сильно не досталось.