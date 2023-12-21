Что пишут военкоры о горячих участках фронта и почему об этом молчат в новостях Как отвечает Армия России на бомбёжки Белгородской области и попытки отправить на Москву десятки украинских беспилотников, усиливая атаки в зоне СВО. 13723 13723 Что пишут военкоры о горячих участках фронта и почему об этом молчат в новостях. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Белгородские сёла — под огнём миномётов, гранатомётов и артиллерийских снарядов. Повреждения линии электро- и газоснабжения восстанавливаются. Попытки ВСУ отправить украинские БПЛА в столицу России не удались, подразделения ПВО и РЭБ уничтожили их над Одинцовским районом Московской области, а также в Калужской и Брянской областях. Самые тяжёлые потери несёт столица ДНР — Донецк, где ранены 15 мирных жителей в результате 83 прилётов только за сутки. Российские войска отвечают ударами "Гераней" по аэродромам и другой военной инфраструктуре противника.

Последствия обстрела Донецка. Фото © ТАСС

Наши военные продолжают наносить удары по объектам ВСУ на территории бывшей УССР. В зоне СВО развивается российское наступление на ряде участков: ДНР, в Запорожье и на Харьковщине.

Запорожская область

Военкоры отмечают, что с Запорожского фронта поступает информация о переходе ВСУ к обороне. ВС РФ после артподготовки пошли в атаку на участке Работино – Вербовое, освободив несколько опорных пунктов противника. У Вербового мы продвинулись на несколько сотен метров.

Наши войска закрепились на новых позициях в районе Вербового, где были взяты несколько опорников и посадок. Также продолжается нажим на позиции ВСУ у Работина и Новопрокоповки Борис Рожин Военный эксперт

Военный эксперт Борис Рожин напоминает, что противник перебросил пять бригад с Работинского направления на Авдеевку и Марьинку. Этим пользуются наши военные, возвращая ранее утраченные позиции. Здесь украинские силы перешли в основном к обороне.

Харьковская область

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Армия России атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, обладая преимуществом в вооружении и в количестве личного состава.

На направлении Сватово – Купянск российскими военными взято ещё два опорника на восточном берегу Оскола. Наши бойцы продолжают атаки у Синьковки и к востоку от Петропавловки. Противник восстанавливает разбомблённые переправы для решения проблем со снабжением. ВС РФ за сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, потери противника составили до 40 военных, сообщает Минобороны РФ.

Работа расчёта противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая Народная Республика

В Донецкой Республике продолжаются суровые бои в районе Степного и коксохимического завода, операция по охвату Авдеевского укрепрайона ещё не завершена. Наши штурмовики атаковали в районе Первомайского и Невельского. Заметно продвижение к югу от Новомихайловки, на Марьинском участке идут бои у Победы. На южном фланге ВС РФ наступают по направлению Северное – Тоненькое, а также расширяют зону контроля у Водяного. Западнее Бахмута продолжается зачистка западной окраины района дач, после чего ВС РФ смогут приступить к штурму Красного, пишут военкоры.

Орехово-Васильевка и Богдановка под Артёмовском ещё не освобождены, за них идут бои. К северу от Клещеевки наши штурмовики атакуют ВСУ. Противник держится в юго-западной части посёлка, а большая часть Клещеевки — в серой зоне, отмечает Борис Рожин.

Дефицит живой силы в рядах ВСУ

Нехватку личного состава после отказа главы киевского режима Владимира Зеленского подписывать закон о мобилизации женщин решили восполнить путём обмана этнических меньшинств. Проукраинский информационный портал, публикующий новости на венгерском языке, сообщил, что в Закарпатье появилось много новых вакансий с зарплатой от 12 000 до 40 000 гривен. Объявления о вакансиях бухгалтеров, водителей, экономистов, инженеров, поваров, врачей, менеджеров и других специалистов ведут в местный центр занятости, в котором ведётся работа по учёту призывников.

Напомним, в ходе пресс-конференции Зеленский упомянул о предложении главкома ВСУ Валерия Залужного призвать дополнительно 450–500 тысяч человек и поставил под сомнение такую возможность. "Мне нужно больше аргументов для того, чтобы одобрить подобное. Дополнительная мобилизация будет стоить украинскому бюджету 500 млрд гривен", — ответил глава киевского режима.

Авторы Дмитрий Шестопалов