"Историческая фигура": Политолог счёл заслуженным присуждение Путину звания геополитического победителя года
Обозреватель Перла заявил, что Путин разрушил монополию Запада сразу на всё
Решение обозревателя The Wall Street Journal Джеральда Бейкера присудить президенту РФ Владимиру Путину звание геополитического победителя уходящего года не вызывает удивления, ведь российский лидер — главное лицо мировой политики. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
"Тут не о чем спорить. Путин — главное действующее лицо мировой политики, человек, который мановением руки прекратил существование однополярного мира. Человек, который разрушил монополию Запада сразу на всё. Человек, который показал, что Запад не непобедим, а совсем наоборот. Все понимают, что это так", — пояснил он.
Перла указал, что Путин сегодня является не просто сильным национальным лидером, а фигурой исторического масштаба, показавшей миру новый путь развития. Речь идёт о том, что вместо удовлетворения интересов паразитирующего гегемона можно преследовать собственные цели и строить взаимовыгодные союзы.
Напомним, по мнению Джеральда Бейкера, Владимир Путин добился наибольших геополитических успехов в 2023 году среди других политиков. Он напомнил, как российский лидер усилил экономику страны, сломил контрнаступление ВСУ и укрепил позиции РФ.
Kremlin.ru