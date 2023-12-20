Решение обозревателя The Wall Street Journal Джеральда Бейкера присудить президенту РФ Владимиру Путину звание геополитического победителя уходящего года не вызывает удивления, ведь российский лидер — главное лицо мировой политики. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Тут не о чем спорить. Путин — главное действующее лицо мировой политики, человек, который мановением руки прекратил существование однополярного мира. Человек, который разрушил монополию Запада сразу на всё. Человек, который показал, что Запад не непобедим, а совсем наоборот. Все понимают, что это так", — пояснил он.

Перла указал, что Путин сегодня является не просто сильным национальным лидером, а фигурой исторического масштаба, показавшей миру новый путь развития. Речь идёт о том, что вместо удовлетворения интересов паразитирующего гегемона можно преследовать собственные цели и строить взаимовыгодные союзы.