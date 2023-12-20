На Дону произошло "речное ДТП"

Южная транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения в акватории Дона двух судов — Red Line и "TH-709". Как сообщает DonMash, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов тоже не произошло. Предварительно, одно судно шло в Турцию, а второе — в Ростов-на-Дону со стороны Азова. Причины "водного ДТП" — пока не известны.