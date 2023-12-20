На Дону произошло "речное ДТП"
DonMash: Два судна столкнулись в акватории реки Дон в Ростовской области
Южная транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения в акватории Дона двух судов — Red Line и "TH-709". Как сообщает DonMash, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов тоже не произошло. Предварительно, одно судно шло в Турцию, а второе — в Ростов-на-Дону со стороны Азова. Причины "водного ДТП" — пока не известны.
Кадры с места столкновения двух судов в акватории Дона. Видео © DonMash
"По факту ЧП организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Напомним, что минувшей осенью сухогруз, шедший из украинского порта, столкнулся с судном, перевозившим зерно из порта России. Инцидент произошёл в Мраморном море в Турции, никто не пострадал.