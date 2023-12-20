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20 декабря, 15:25

На Дону произошло "речное ДТП"

DonMash: Два судна столкнулись в акватории реки Дон в Ростовской области

Южная транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения в акватории Дона двух судов — Red Line и "TH-709". Как сообщает DonMash, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов тоже не произошло. Предварительно, одно судно шло в Турцию, а второе — в Ростов-на-Дону со стороны Азова. Причины "водного ДТП" — пока не известны.

Кадры с места столкновения двух судов в акватории Дона. Видео © DonMash

"По факту ЧП организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Напомним, что минувшей осенью сухогруз, шедший из украинского порта, столкнулся с судном, перевозившим зерно из порта России. Инцидент произошёл в Мраморном море в Турции, никто не пострадал.

Обложка ©

DonMash

Марина Калегина
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