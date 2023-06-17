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17 июня, 12:22

Задержан виновный в столкновении двух танкеров на реке Лене

Задержан помощник капитана танкера, столкнувшегося с другим судном на Лене

Сотрудники Следкома задержали помощника капитана танкера "Ерофеев Хабаров". Именно он управлял судном во время столкновения с танкером ТР-901 на реке Лене. Его подозревают в нарушении правил по обращению с опасными веществами и безопасности движения водного транспорта.

"Установлено, что 12 июня 2023 года в акватории реки Лены в районе посёлка Алексеевск Киренского района Иркутской области помощник капитана, управляя танкером "Ерофеев Хабаров" ПАО "ЛОРП", совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901", — указали в Следкоме.

На месте столкновения танкеров в Приангарье введён режим ЧС

На месте столкновения танкеров в Приангарье введён режим ЧС

Ранее предварительной причиной столкновения танкеров на Лене назвали нарушение правил судовождения. Также уточнялось, что капитан одного из танкеров был в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял его помощник.

Напомним, два танкера на реке Лене в Иркутской области столкнулись вечером 12 июня. Из-за случившегося в воду попал бензин из повреждённой цистерны. Столкнулись ТР-901 и ТР-900 "Ерофей Хабаров". Первый был на ремонте, а второй перевозил свыше 830 тонн нефти.

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LIFE

Илья Суриков
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