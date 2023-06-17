Задержан виновный в столкновении двух танкеров на реке Лене

Сотрудники Следкома задержали помощника капитана танкера "Ерофеев Хабаров". Именно он управлял судном во время столкновения с танкером ТР-901 на реке Лене. Его подозревают в нарушении правил по обращению с опасными веществами и безопасности движения водного транспорта.

"Установлено, что 12 июня 2023 года в акватории реки Лены в районе посёлка Алексеевск Киренского района Иркутской области помощник капитана, управляя танкером "Ерофеев Хабаров" ПАО "ЛОРП", совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901", — указали в Следкоме.

Ранее предварительной причиной столкновения танкеров на Лене назвали нарушение правил судовождения. Также уточнялось, что капитан одного из танкеров был в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял его помощник.