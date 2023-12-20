Гражданам РФ разрешили управлять самолётами в Европе благодаря россиянке-пилоту

Граждане России, несмотря на введённые ЕС санкции, могут пилотировать самолёты на территории стран – участниц Евросоюза. Об этом говорится в постановлении Европейского суда.

Иск в инстанцию подала гражданка России и Люксембурга Екатерина Ислентьева, которой в герцогстве выдали лицензию частного пилота. До введённых в прошлом году санкций против РФ женщина управляла самолётом, принадлежащим люксембургской некоммерческой ассоциации Avia Sport II. Однако затем Управление гражданской авиации Люксембурга запретило ей пилотировать, ссылаясь на ограничения ЕС.

"Ограничительные меры против России в принципе не запрещают гражданину России, имеющему частную лицензию, пилотировать самолёт в Евросоюзе. В своём анализе суд приходит к выводу, что, как показал Совет [ЕС], рассматриваемый запрет не распространяется на заявителя", — говорится в постановлении суда.

Там пояснили, что этот запрет касается только экономического и финансового контроля над самолётом.