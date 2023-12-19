Авиаэксперт объяснил запрет Норвегии на посадку российского лайнера с умирающим мужчиной

Норвегия была обязана разрешить посадку российскому лайнеру, на борту которого находился умирающий мужчина, заявил в беседе с kp.ru авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, антироссийские западные санкции противоречат нормам безопасности авиаперевозок.

Он рассказал, что Норвегия является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), поэтому была обязана помочь борту любой страны. Гусаров отметил, что санкции Запада противоречат международным нормам безопасности авиаперевозок.

"Сами по себе западные санкции противоречат международным нормам безопасности авиаперевозок. Например, запрет на передачу российской стороне не просто запчастей, а даже документации, нужной для ремонта и обслуживания самолётов западного производства", — сказал Гусаров.

По словам авиаэксперта, неизвестно, просил ли российский борт приземлиться в Норвегии или просто пролететь над её территориями. Если бы состояние мужчины требовало экстренного вмешательства медиков, такой запрос на посадку бы последовал. Однако это могло создать риск ареста лайнера, тогда бы пассажиры надолго застряли в норвежском аэропорту, заключил он.