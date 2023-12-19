В Кремле высказались о запрете Норвегии на посадку российского лайнера с умирающим мужчиной

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о самолёте российской авиакомпании Nordwind Airlines с умирающим мужчиной, которому отказали в экстренной посадке в Норвегии во время перелёта из Москвы в кубинский Варадеро.

"Ничего не могу сказать, потому что я не знаю, я не располагаю информацией на этот счёт. Воздержусь пока от комментариев", — сказал пресс-секретарь главы государства.