В Кремле высказались о запрете Норвегии на посадку российского лайнера с умирающим мужчиной
Песков: У Кремля нет данных об отказе российскому самолёту в посадке в Норвегии
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о самолёте российской авиакомпании Nordwind Airlines с умирающим мужчиной, которому отказали в экстренной посадке в Норвегии во время перелёта из Москвы в кубинский Варадеро.
"Ничего не могу сказать, потому что я не знаю, я не располагаю информацией на этот счёт. Воздержусь пока от комментариев", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Лайф писал, что следующий из Москвы на Кубу российский пассажирский самолёт не смог совершить экстренную посадку на территории Норвегии. Аэропорт скандинавского государства запретил воздушному судну приземляться, несмотря на критическое состояние одного пассажира.