Таможня ФРГ предупредила, что будет конфисковывать рождественские подарки из РФ

Германская таможня намерена конфисковывать рождественские подарки, пересылаемые из России в ФРГ, исключения не сделаны даже для детской продукции. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Ввоз множества товаров различного характера из России запрещён. Под него подпадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика", — уточняется в тексте.