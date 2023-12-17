Таможня ФРГ предупредила, что будет конфисковывать рождественские подарки из РФ
Сотрудники немецкой таможни. Обложка © Getty Images / Stefan Sauer / Picture alliance
Германская таможня намерена конфисковывать рождественские подарки, пересылаемые из России в ФРГ, исключения не сделаны даже для детской продукции. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Ввоз множества товаров различного характера из России запрещён. Под него подпадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика", — уточняется в тексте.
Своё решение таможня объяснила регламентом № 833/2014, принятом Советом ЕС 31 июля 2014 года. Правило распространяется на все категории посылок, любые изделия будут арестовываться и изыматься.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных вещей. В немецкой таможне уже заявили, что не будут делать исключений, а Эстония перестала пропускать машины с номерами РФ. В ЕК позже смягчили ограничения.