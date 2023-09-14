Испанская таможня не будет изымать у россиян золотые украшения, но только при одном условии

Россияне могут ввозить в Евросоюз золотые украшения, рассказали ТАСС в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможенную службу. Там пояснили, что драгоценности не будут изыматься в том случае, если они не предназначены для продажи.

"В случае запрета <...> на покупку, импорт или передачу золота, есть несколько исключений, в том числе то, что такие продукты предназначены для личного использования физическими лицами, направляющимися в Евросоюз, или их путешествующими с ними ближайшими родственниками, являются собственностью указанных лиц и не предназначены для продажи", — добавили там.