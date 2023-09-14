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14 сентября, 14:03

Испанская таможня не будет изымать у россиян золотые украшения, но только при одном условии

В Испании заявили, что не будут конфисковать у россиян золотые украшения

Россияне могут ввозить в Евросоюз золотые украшения, рассказали ТАСС в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможенную службу. Там пояснили, что драгоценности не будут изыматься в том случае, если они не предназначены для продажи.

"В случае запрета <...> на покупку, импорт или передачу золота, есть несколько исключений, в том числе то, что такие продукты предназначены для личного использования физическими лицами, направляющимися в Евросоюз, или их путешествующими с ними ближайшими родственниками, являются собственностью указанных лиц и не предназначены для продажи", — добавили там.

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Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать в ЕС на личных автомобилях, а также провозить с собой смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Однако вскоре ЕК смягчила ограничения. Тем временем в немецкой таможне заявили, что не будут делать исключений, в чешской — что вещи не будут изыматься, так как наши сограждане до прибытия в страну уже пройдут таможенный контроль, а Эстония и вовсе запретила въезжать в республику на машинах с российскими номерами.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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