Испанская таможня не будет изымать у россиян золотые украшения, но только при одном условии
В Испании заявили, что не будут конфисковать у россиян золотые украшения
Россияне могут ввозить в Евросоюз золотые украшения, рассказали ТАСС в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможенную службу. Там пояснили, что драгоценности не будут изыматься в том случае, если они не предназначены для продажи.
"В случае запрета <...> на покупку, импорт или передачу золота, есть несколько исключений, в том числе то, что такие продукты предназначены для личного использования физическими лицами, направляющимися в Евросоюз, или их путешествующими с ними ближайшими родственниками, являются собственностью указанных лиц и не предназначены для продажи", — добавили там.
Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать в ЕС на личных автомобилях, а также провозить с собой смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Однако вскоре ЕК смягчила ограничения. Тем временем в немецкой таможне заявили, что не будут делать исключений, в чешской — что вещи не будут изыматься, так как наши сограждане до прибытия в страну уже пройдут таможенный контроль, а Эстония и вовсе запретила въезжать в республику на машинах с российскими номерами.
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