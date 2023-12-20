В Рязани трёхлетний мальчик умер после посещения стоматолога в частной клинике

В Рязани трёхлетний мальчик скончался, посетив стоматолога в частной клинике. Как отмечает kp.ru, малыш умер дома на третий день после визита к врачу. Сейчас следователи разбираются в причинах случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом местный телеграм-канал "Усы Куракиной" пишет, что во время лечения зубов в больнице у юного пациента началось сильное кровотечение, мать попросили приложить холодное, а скорая до места доехать не успела. Официальной информации по этому поводу пока нет.