Пашу Техника могут отправить в тюрьму на 10 лет после обращения Мизулиной, считает юрист

Рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в МВД России может грозить штраф или же реальный тюремный срок. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юрист Илья Русяев. По его словам, это будет зависеть от того, под какую статью правоохранители отнесут деятельность артиста в соцсетях.

Согласно ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, за пропаганду наркотиков с использованием Интернета для блогеров предусмотрен штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, так что, если Пашу Техника решат привлечь по этой статье, штраф ему грозит сравнительно небольшой

Однако специалист не исключает того, что на рэпера, если, конечно, будет выявлен состав преступления, могут завести дело по статье 230 УК РФ, которая предусматривает уголовное наказание за склонение к потреблению наркотических средств. В таком случае рэперу уже будет грозить от трёх до десяти лет колонии. Таким образом, Техник, ранее отбывавший срок по 228-й статье УК РФ (незаконное хранение и распространение запрещённых веществ), вновь может оказаться на скамье подсудимых. Напомним, в 2008 году скандального рэпера приговорили к шести годам строгого режима, Паша тогда отсидел пять лет и в 2013-м вышел по УДО. Кроме того, в сентябре 2020 года Техника приговорили к 11 месяцам за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения. Из колонии он вышел в августе следующего года.