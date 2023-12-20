Блинкен рассказал, в чём согласен с Путиным по поводу Украины
Блинкен согласен с Путиным в том, что помощь США играет значимую роль для Киева
Американский госсекретарь Энтони Блинкен согласился с российским лидером Владимиром Путиным в том, что регулярная помощь США играет значимую роль для Украины. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.
"В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка США имеет решающее значение для того, чтобы украинские военные воевали", — отметил он.
Блинкен добавил, что США продолжат помогать Украине в самых разных аспектах, будь то военный или экономический. По его словам, большую часть (90%) финансовой помощи Киеву потратили в США, что пошло на пользу американскому бизнесу, рабочим и оборонно-промышленному комплексу.
Ранее президент России Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что мир наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей. Речь идёт о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины. Говоря о военной помощи Киеву со стороны Запада, Путин отметил, что "халява заканчивается", однако "будут ещё давать".
LIFE / Павел Баранов