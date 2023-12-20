В австрийском нефтегазовом гиганте отреагировали на указ Путина о Южно-Русском месторождении

Также там напомнили, что больше не осуществляют инвестиции в России и рассматривают возможность выхода или продажи своей доли в Южно-Русском месторождении (24,99%). OMV не прогнозирует дальнейшего негативного эффекта от данной меры на свои показатели, так как в прошлом году компания скорректировала стоимость своего российского бизнеса на 2,46 миллиарда евро и больше не включает его в отчёты.