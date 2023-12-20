В австрийском нефтегазовом гиганте отреагировали на указ Путина о Южно-Русском месторождении
OMV: Изучаем указ Путина по Южно-Русскому месторождению для защиты своих прав
Представители австрийской нефтегазовой компании OMV заявили, что изучают указ президента России Владимира Путина о смене управления Южно-Русским нефтегазоконденсатным месторождением (НГКМ) на новые российские юридические лица без иностранного участия. Сообщение опубликовано на сайте компании.
"В настоящее время OMV рассматривает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав", — заявили в компании.
Также там напомнили, что больше не осуществляют инвестиции в России и рассматривают возможность выхода или продажи своей доли в Южно-Русском месторождении (24,99%). OMV не прогнозирует дальнейшего негативного эффекта от данной меры на свои показатели, так как в прошлом году компания скорректировала стоимость своего российского бизнеса на 2,46 миллиарда евро и больше не включает его в отчёты.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил создать российские юрлица для управления Уренгойским НГКМ. Им перейдут все права и обязанности соответствующих АО, ОАО и ООО, действующих сейчас. Помимо OMV в проекте задействована немецкая компания Wintershall Dea. Она владеет долей в 25,01% в "Ачим девелопмент", доля "Газпрома" составляет 74,99%. Они совместно управляют предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение.
ТАСС / Imago images / SKATA