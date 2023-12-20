"Где совесть?": В Саратове водитель не выпустил девочку на остановке из-за 1 рубля и довёл до слёз

В Саратове водитель автобуса отказался высаживать на остановке девятилетнюю школьницу, которая не могла оплатить проезд, — девочке не хватало рубля. По словам матери, эта ситуация довела её дочь до слёз.

"Вчера в 75-м маршруте с Елшанки ехала моя дочь до остановки "Гора". При выходе у неё не хватило на карте рубля. Водитель наорал на ребёнка и специально провёз её на две остановки дальше. В итоге девятилетний ребёнок шёл домой и плакал. Деньги на карту положила ей, и тут же произошло списание. Где совесть у водителя?" — приводит слова матери паблик "Солнечный Саратов".