Стало известно, где пройдёт седьмая сессия Российско-арабского форума сотрудничества

Сегодня, 20 декабря, в Марокко состоялась шестая сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС). По её итогам стало известно, что следующее подобное мероприятие состоится в 2024 году в Москве.

"Условились, что седьмая сессия РАФС состоится в 2024 году в Москве", — говорится в сообщении, распространённом по итогам встречи.

Во время мероприятия в Марракеше принявшие участие стороны были едины в том, что внутриполитические проблемы стран Ближнего Востока и Северной Африки необходимо решать мирными средствами. Также был согласован ряд конкретных шагов по наращиванию всего комплекса сотрудничества между Россией и арабскими странами в научной, культурной и экономической сферах.