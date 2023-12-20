Стало известно, где пройдёт седьмая сессия Российско-арабского форума сотрудничества
МИД РФ: Сессия Российско-арабского форума пройдёт в Москве в 2024 году
Сегодня, 20 декабря, в Марокко состоялась шестая сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС). По её итогам стало известно, что следующее подобное мероприятие состоится в 2024 году в Москве.
"Условились, что седьмая сессия РАФС состоится в 2024 году в Москве", — говорится в сообщении, распространённом по итогам встречи.
Во время мероприятия в Марракеше принявшие участие стороны были едины в том, что внутриполитические проблемы стран Ближнего Востока и Северной Африки необходимо решать мирными средствами. Также был согласован ряд конкретных шагов по наращиванию всего комплекса сотрудничества между Россией и арабскими странами в научной, культурной и экономической сферах.
Ранее Лайф писал, что сегодня самолёт с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту приземлился в аэропорту Марракеш-Менара. Глава МИД РФ прибыл в Марокко с рабочей поездкой, в ходе которой принял участие в РАФС. В последний раз аналогичная встреча проходила в апреле 2019 года в Москве.
t.me / МИД РФ